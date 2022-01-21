В МИД Казахстана назвали предвзятой резолюцию Европарламента о протестах

здание МИД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Резолюция Европарламента по ситуации в Казахстане, принятая 20 января, носит предвзятый характер, говорится в заявлении, которое опубликовал МИД Казахстана.

«Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Казахстана. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при разработке проекта резолюции депутаты Европейского парламента и политические группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений.

Уполномоченный по правам человека в Казахстане и институты гражданского общества, которые ведут непосредственный диалог с государственными органами, также сообщают, что авторы документа к ним не обращались.

Проигнорирована озвученная ранее позиция МИД о наличии серьезных расхождений и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных средств массовой информации, характеризующих законные действия правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп.

«Казахстан нацелена на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения», - говорится в заявлении МИД.

Поспешное принятие данной резолюции, по мнению МИД, подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента Казахстана, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества.

Днем 20 января депутаты Европарламента приняли три резолюции о нарушении прав человека, в том числе одну по ситуации в Казахстане. Они осудили «подстрекательскую» риторику президента страны Касым-Жомарта Токаева и призвали казахстанские власти воздержаться от обвинений участников митингов в терроризме. Кроме того, депутаты призвали инициировать международное расследование и ввести санкции против казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за нарушения прав человека.

Протесты в Казахстане начались в первые дни января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Требования активистов со временем стали политическими. Они потребовали отставки руководства страны, а их выступления переросли в беспорядки. В результате пострадали по меньшей мере 4,5 тыс. человек, еще 225 человек, в том числе 19 силовиков, погибли. Против участников беспорядков завели 695 уголовных дел, в частности по статьям о терроризме.

Власти страны обвиняли в происходящем «террористические банды». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз высказывал мнение, что в беспорядках участвуют иностранные группировки, прошедшие подготовку за рубежом.

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