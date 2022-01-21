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За сутки в Узбекистане выявлен 1 321 новый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки 20 января количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 210 899 (+1 321), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

За сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 1 532.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 466 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 201 712 (+466), показатель выздоровления - 96%.

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