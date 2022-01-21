За сутки в Узбекистане выявлен 1 321 новый случай заражения коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 11:54, 21 января 2022
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки 20 января количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 210 899 (+1 321), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
За сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 1 532.
В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 466 пациентов.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 201 712 (+466), показатель выздоровления - 96%.
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