За сутки в Узбекистане выявлен 1 321 новый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки 20 января количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 210 899 (+1 321), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

За сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 1 532.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 466 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 201 712 (+466), показатель выздоровления - 96%.