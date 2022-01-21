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Талибы утвердили маршрут железной дороги, которая свяжет Узбекистан с Пакистаном

CentralAsia (UZ) -  Талибы утвердили маршрут ж/д, которая свяжет Узбекистан с Пакистаном. Об этом сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на заместителя пресс-секретаря «Талибана» Инамуллу Самангани.

Согласно проекту, ж/д пройдет через город Мазари-Шариф, провинции Баглан и Бамиан.

Кроме того, часть маршрута уже согласована. Так, ж/д будет проходить через провинцию Парван в Кабул, а оттуда в Джелалабад и на КПП «Торхам».

В октябре 2021 года в Термезе прошли переговоры между Узбекистаном и Афганистаном. Тогда стороны уделили внимание вопросам реализации инфраструктурных проектов, в частности прокладки линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри» и строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Железная дорога «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» должна связать Евросоюз и Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.

Узбекистан начнет работы по трансафганской ж/д в этом году.

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