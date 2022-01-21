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Объем международных денежных переводов в Узбекистан вырос на 34%

CentralAsia (UZ) -  По сравнению с предыдущим годом объем переводов в 2021 году в Узбекистане увеличился на 34% и составил $8,1 млрд.

В 2021 году объем международных трансграничных денежных переводов в Узбекистан составил $8,1 млрд, следует из отчета Центрального банка РУз.

По сравнению с 2020 годом объем переводов увеличился на 34%.

Отмечается, что такой рост поступлений от экспорта и трансграничных денежных переводов в прошлом году являлся фактором, поддерживающим предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, и послужил его увеличению в 1,6 раза.

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