В Ташкенте проходят вступительные экзамены во ВГИК в Москве

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 20 января стартовали вступительные экзамены по 9 специальностям для абитуриентов из Узбекистана во ВГИК (Москва) на 2022-2023 учебный год.

Набором абитуриентов и всеми организационными моментами занимается Агентство Кинематографии Республики Узбекистан и Россотрудничество в городе Ташкенте.

Подобный набор проходит не впервые. Благодаря содействию Агентства Кинематографии Республики Узбекистан на данный момент во ВГИК в Москве обучаются более 30 студентов.

Первый зарубежный филиал ВГИКа в Ташкенте открылся в прошлом году.

Учеба в филиале проводится на русском языке на основе программ, утвержденных ВГИКом по согласованию с агентством кинематографии РУз.

Выпускники филиала на основе государственного гранта должны будут в течение пяти лет проработать в местных телерадио- или кинокомпаниях, а также организациях в данной сфере.

В декабре 2019-го агентство кинематографии Узбекистана подписало со ВГИКом договор об обучении отечественных кинематографистов на базе вуза.

В 2020-м в российский вуз поступили первые семь узбекистанцев.

В ноябре 2020-го президент РУз Шавкат Мирзиёев предложил представителям местной киноиндустрии развивать сотрудничество с ВГИКом.

В августе глава государства подписал постановление об открытии филиала российского вуза в 2021/2022 учебном году.