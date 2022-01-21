«Спутник V» в два раза эффективнее вакцины Pfizer против «омикрона», - исследование

CentralAsia (CA) - Эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» оказалась выше, чем у препарата компании Pfizer, передает Reuters.

Ученые из Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Италии совместно с коллегами из российского Центра имени Гамалеи сравнили уровень иммунного ответа, который вакцины «Спутник V» и Pfizer дают против омикрон-штамма коронавируса.

Исследование проводилось на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, привитых «Спутником V» и вакциной Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, зарегистрированному в Ухане.

Специалисты заявили, что образцы, взятые через три-шесть месяцев после второй дозы вакцины у 51 человека, показали, что уровни антител у привившихся двумя дозами «Спутник V» были более устойчивы к «омикрону», чем у вакцинированных Pfizer.

«Вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше – через три месяца после вакцинации)», — говорится в отчете.

Так, омикрон-штамм был нейтрализован в крови 74,2% всех вакцинированных «Спутником V» участников исследования, у препарата Pfizer этот показатель составил 56,9%.

«При этом в рамках выборки образцов с наивысшими 25% показателями RBD-специфических IgG антител, у 100% вакцинированных «Спутником V» были зафиксированы антитела, нейтрализующие «омикрон», по сравнению с 83,3% у вакцинированных препаратом Pfizer», — добавляют специалисты.