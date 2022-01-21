Казахстанцы задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса раскритиковал сложившуюся в стране олигополию, передает Tengrinews.kz.

Президент напомнил, что на одном из заседаний Высшего экономического совета по реформам он уже говорил, что в Казахстане существует олигополия.

«Этот же тезис я повторил в парламенте 11 января. Надеюсь, все присутствующие здесь знают классическое определение олигополии. Колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других способных к предпринимательству людей - это опаснейшая тенденция для всех государств.

В нашем случае это проявилось с особой силой. Олигополия - это постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны. То есть один и тот же человек или одна и та же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов, а остальные на подхвате. Им как бы с барского стола», - сказал Токаев.

Президент заявил, что монополизация бизнеса чревата общественной депрессией.

«Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках. «Чем мы хуже?» Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. И в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. Бизнес проплывает мимо, это порождает депрессию, неверие в общество, неверие в справедливость со всеми вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями», - добавил глава государства.

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