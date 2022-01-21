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В Узбекистане задержан старший прокурор при получении взятки в $1000

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане сотрудник прокуратуры, обещавший за денежное вознаграждение помочь гражданину зарегистрировать земельный участок, задержан «с поличным».

Как сообщает Телеграм-канал генпрокуратуры, 18 января в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками прокуратуры Ферганской области и Службы государственной безопасности, при получении взятки был задержан старший прокурор А.Т.

Чиновник получил от гражданина А.Х. $1000 за регистрацию земельного участка площадью 1,5 сотки якобы при помощи сотрудников кадастра.

В тот же день прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 168 (Мошенничество с использованием служебного положения) и ч.1 ст. 211 (Дача взятки) УК РУз. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Ведется следствие.

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