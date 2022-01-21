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Токаев предупредил бизнес-элиту Казахстана, что ей есть, что терять

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с крупнейшими бизнесменами страны предупредил бизнес-элиту Казахстана, что ей есть что терять, передает КазТАГ.

«Перераспределение экономических благ граждан во многом зависит от бизнеса. Нам всем необходимо извлечь уроки, и, перевернув страницу, совместно начать работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана. Ее основными принципами должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей. Абсолютно уверен, что в успешном осуществлении социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия, потому что бизнес-элите страны есть, что терять», - сказал Токаев.

Но вместе с тем, добавил он, «есть хорошие возможности для дальнейшего расширения, развития своего дела».

«Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности, которая, в свою очередь, является важнейшим условием успешного осуществления реформ экономических, и, конечно же, политических, о чем я говорил», - сказал Токаев.

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