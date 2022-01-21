Монгольский скульптор А.Очирболд получил приз в размере 10 тыс. евро от NordArt

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Б.Батцэцэг вручила награду А.Очирболду, обладателю Гран-при ежегодной международной выставки изобразительных искусств NordArt в Германии.

Обладатель Гран-при, скульптор из Монголии А.Очирболд был награжден премией NordArt 2019, с работой «Дэгэрэ» и это была высокая оценка мастерства монгольских художников.

Награда должна была быть вручена во время церемонии открытия в 2020 году, но была отложена из-за ограничений на поездки и карантина, вызванных пандемией Covid-19.

Скульптурная инсталляция художника «Дэгэрэ» была представлена ​​в 2019 году на центральной площади парка скульптур NordArt и в 2021 году в выставочном зале NordArt Carlshütte.

NordArt — международная выставка современного искусства и некоммерческая культурная инициатива ACO Group и городов Бюдельсдорф и Рендсбург. Он проводится ежегодно летом с 1999 года на бывшем чугунолитейном заводе Carlshütte. Объект имеет 22 000 м² внутренней площади и 60 000 м² для наружной установки.

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