Президент Узбекистана приказал продать акции 23 госпредприятий

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал официальным лицам указания по первичному размещению на фондовом рынке акций 23 акционерных обществ.

Как сообщает пресс-служба президента, распоряжение было дано 20 января в ходе видеоконференции под председательством Мирзиеева о предстоящей в этом году работе по приватизации государственного имущества.

В заявлении не уточняется, какие предприятия имел в виду президент. Однако подчеркивается важность привлечения потенциальных инвесторов в такие крупные комплексы, как «Ферганаазот», Бектемирский спиртной завод, «Кукон биокимё», Дехканабадский калийный завод, «Кварц», «Hyatt».

В ходе совещания отмечено, что по итогам проведенной по поручению главы государства инвентаризации в распоряжении отраслей и регионов выявлено 2 тысячи неэффективно используемых объектов. В частности, в нефтегазовой отрасли имеется 210, в сфере связи – 152, у государственных коммерческих банков – 114, в химической отрасли – 44, в энергетической отрасли – 28 подлежащих продаже объектов. На балансе областных хокимиятов числятся около 170 пустующих объектов, которые не продаются годами.

Ш. Мирзиеев отметил, что за счет приватизации объектов в регионах и земель несельскохозяйственного назначения можно обеспечить до конца года поступления в общей сложности более 8 триллионов сумов ($738 млн).

Глава государства также поручил чиновникам реализовать ранее выставленные на торги 33 тысячи земельных участков с правом собственности, а также выставить на торги до 1 июля еще 25 тысяч участков.

Президент сообщил, что 266 предприятий дорожного, транспортного, нефтегазового, энергетического и автомобильного секторов должны быть выставлены на продажу на основе раздельного подхода.

«Многие руководители отраслей все еще используют непрофильные предприятия неэффективно. В крупных отраслях государственная доля в 480 предприятиях может быть полностью передана частному сектору», — сказал он.

Мирзиеев поручил премьер-министру А. Арипову провести полную инвентаризацию соответствующих объектов в системах «Узавтосаноат», «Узбекистон темир йуллари», «Узбекнефтегаз», «Худудий электр тармоклари» и других отраслях, а также внести предложения по их приватизации.

Весной прошлого года Мирзиеев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала», в дополнение к которому утвердил список 15 крупнейших компаний, акции которых будут размещены на бирже в 2021-2023 годах.