Токаев заявил, что 162 казахстанца владеют половиной состояния Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса заявил, что доходы половины населения не превышают 50 тыс. тенге (около $1,4 тыс.), ситуацию нужно срочно менять, передает Tengrinews.kz.

Токаев отметил, что в структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса — 61,5%. Доля налога — 7,3%, а на зарплаты казахстанцев приходится менее трети.

«Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7%, то есть в 1,5 раза больше, чем у нас. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода.

Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния (страны), в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», - сказал президент.

Кроме того, по словам Токаева, разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Он отметил, что от экономического роста страны стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют.

Ранее агентство NUR.KZ со ссылкой на отчет KPMG за 2019 год сообщало, что взрослое население в Казахстане составляет 12 млн 85 тыс. 857 человек. Годовой доход 96,6% взрослого населения (11 млн 711 тыс. 334 человека) не превышает 10 тыс. долларов.

2,7% (326 тыс. 322 человека) зарабатывают в год от 10 до 100 тыс. долларов.

0,35% (42 тыс. 301 человек) от 100 тыс. до миллиона долларов.

0,05% (5 тыс. 838 человек) - от 1 до 50 млн долларов.

0,001% (162 человека) владеют примерно 55% от общего богатства.

Из них 112 человек имеют в год от 50 до 80 млн долларов. 45 человек - от 80 до 800 млн долларов. Пять человек - от 2 до 3 млн долларов.

Средняя зарплата в Казахстане, по данным на август 2019 года, составляла 186,5 тыс. тенге.

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