В Самарканде журналистку, защищавшую дом советского художника Бенькова, оштрафовали на $175

CentralAsia (UZ) - Самаркандская журналистка и общественный деятель Анастасия Павленко оштрафована за попытку воспрепятствовать незаконному строительству в доме известного узбекского советского художника Павла Бенькова, находящегося под охраной государства в Национальном списке объектов культурного наследия.

Нынешний владелец дома, недовольный тем, что строительство было признано незаконным и остановлено, подал на журналистку в суд.

18 января Самаркандский городской суд признал Анастасию Павленко виновной по статьям 45 («Нарушение неприкосновенности жилища граждан»), статье 46 («Разглашение сведений, могущих причинить моральный или материальный ущерб гражданину») и ст.202 ч.1 («Распространение ложной информации») КоАП Узбекистана и оштрафована в 7-кратном размере БРВ (базовой расчетной величины) (1 БРВ равна 270 000 сумам или $25).

По данным Самаркандского областного управления строительства, объект по улице Бенькова, 13 в Самарканде включен в национальный список культурного наследия. Дом включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится в историко-архитектурном заповеднике Самарканда.

Анастасия Павленко — заместитель главного редактора русскоязычной газеты «Самаркандский вестник», член независимой инициативной группы «Сохраним Самарканд ». 18 января журналистка написала на своей странице в Facebook, что суд был «несправедливым» и грубо нарушены процессуальные нормы: «В суде меня нагло оклеветали, оскорбили, не дали никакого права на защиту, отклонили все ходатайства, в том числе об отводе судьи Рузиева, и заявлений, в которых я требовала присутствия экспертов и специалистов, на основании статей 48 и 54 Кодекса об административном судопроизводстве».

Журналистка добавила, что, несмотря на приостановку строительства на территории охраняемого государством объекта культурного наследия, никаких действий, кроме письменного предупреждения в отношении арендодателя, предпринято не было. Как выяснилось, Самаркандское областное управление культурного наследия сообщило арендодателю, что до начала строительных работ Ташкентское управление культурного наследия должно получить заключение Научно-экспертного совета. Однако без этого заключения начались строительные работы.

Статья 49 Конституции Республики Узбекистан гласит, что «Граждане обязаны бережно сохранять историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана. Памятники культуры находятся под охраной государства».

Zarnews.uz цитирует искусствоведа Гулджахон Темурову: «Павел Петрович Беньков, заслуженный художник Узбекистана, приехал в 1930 году в Самарканд и создал здесь свои лучшие произведения, которые хранятся не только в узбекских, но и в российских музеях».

В конце прошлого года Руслан Хайрнуров, еще один активист группы «Сохраним Самарканд», был арестован за то, что поделился постом неизвестного человека в социальной сети. Он был освобожден и помещен под домашний арест после резких комментариев активных правозащитников и пользователей социальных сетей.