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В Узбекистане опровергли информацию о закрытии на карантин детсадов

CentralAsia (UZ) -  В пресс-службе Министерства дошкольного образования Узбекистана 21 января сообщили, что детсады не будут закрываться. Все дошкольные учреждения продолжат работу в прежнем режиме.

В детсадах временно ограничивается проведение праздничных массовых мероприятий. При этом сообщается, что в дошкольных образовательных учреждениях будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

Кроме того, запрещен вход родителей и посторонних гостей, однако если есть такая необходимость, то у посетителей должен быть на руках ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

За день до этого стало известно, что с 24 января школы и вузы переведут на онлайн-обучение. Меры приняты на основании рекомендаций Минздрава РУз и Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

На онлайн-обучение переходят с 24 января также колледжи и лицеи страны.

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