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В Таджикистан поступило более 650 тыс. доз вакцины Moderna

CentralAsia (TJ) -  В целях предотвращения распространения коронавируса, очередную партию вакцины Moderna доставили в Таджикистан.

В рамках грантового проекта Всемирного банка ТЭС-19 и при содействии механизма COVAX через ЮНИСЕФ были доставлены 650 тыс. 400 доз вакцины Moderna в Таджикистан, сообщает пресс-центр Минздрава РТ.

В соответствии с решением республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19, начиная с 3 июля 2021 года вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательным для граждан Таджикистана старше 18 лет.

По состоянию на 20 января 2022 года в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человек. В целом необходимо вакцинировать 5 млн 826 тыс. 301 человек.

Власти Таджикистана приступили к ревакцинации с учетом того, что в мире появился новый штамм коронавируса «Омикрон», и он уже официально зарегистрирован в соседних странах.

Иммунизация населения против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

Ранее «Азия-Плюс» опубликовала статью о том, что с конца декабря минувшего года по всему Таджикистану распространяется очень странный грипп, лаборатории выявляют десятки случаев коронавируса, врачи говорят о симптомах штамма «Омикрон», а Минздрав отрицает наличие вируса в стране.

Пользователи соцсетей также размещают информацию и справки о том, что у них коронавирусная инфекция и тест положительный.

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Коронавирус в Таджикистане
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