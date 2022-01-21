В прошлом году в Узбекистане коррупционеры нанесли ущерб почти на $85 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 2021 году по 2345 уголовным делам было привлечено к ответственности 2804 должностных лица.

Согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РУз, работники на высоких постах за прошедший период совершили в разы больше преступлений, чем в 2020 году.

Из числа осужденных, 16 были сотрудниками республиканских, 241 - областных и 2 547 - районных (городских) подразделений министерств, ведомств и организаций.

Привлеченные к уголовной ответственности совершили такие преступления:

Наиболее популярным среди чиновников преступлением оказалось хищение чужого имущества путем присвоения и растраты – за него к ответственности привлекли 1 741 человека.

За мошенничество осуждены 269 должностных лиц, за злоупотребление служебным положением — 168, за получение взятки — 153, за превышение власти — 42, за должностной подлог — 41, за дачу взятки – 12, за другие преступления — 378 человек.

Имена совершивших преступления чиновников не приводятся.

«В результате должностных преступлений государственным и общественным интересам причинен ущерб в размере 913,7 млрд. сумов ($84,6 млн), в ходе предварительного следствия взыскано 714,8 млрд. сумов ($66 млн)», - говорится в сообщении.