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В Узбекистане учителя русского языка получат 50-процентную надбавку к зарплате

CentralAsia (UZ) -  19 января Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление «О мерах по совершенствованию изучения иностранных языков».

Согласно документу, учителям русского языка, имеющим сертификаты, признанные на международном уровне, будут выплачивать дополнительную ежемесячную надбавку.

С 1 февраля 2022 года преподавателям русского языка, имеющим национальный или эквивалентный сертификат, признанный на международном уровне не ниже С1 и выше, и работающим в нерусскоязычных образовательных учреждениях (классах), будет выплачиваться надбавка к зарплате в размере 50 процентов.

Здесь учитываются международный сертификат уровня С1 «Test of Russian Foreign Language (ТORFL), международный сертификат уровня ТРКИ3 «Тест по русскому языку как иностранному», а также взаимосовместимые международные сертификаты С1 «Тест по русскому языку как иностранному» и сертификат уровня С1 по методике «The Common European Framework of Reference for Languages».

Министерство народного образования РУз поручило своим региональным управлениям обеспечить своевременную выплату этих надбавок.

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  • В Узбекистане учителя русского языка получат 50-процентную надбавку к зарплате


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