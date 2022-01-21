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В Ташкенте вызовы в «скорую помощь» будут сортировать по степени тяжести пациентов

CentralAsia (UZ) -  За последние 5 дней количество обращений в Ташкентскую городскую службу «103» резко возросло, достигнув в среднем 5200-5300 в сутки. Об этом местным CМИ рассказала заведующая колл-центром Ташкентской городской станции скорой помощи Насиба Махмудова.

На начало января это число составляло 3200-3400 человек. В целом с 1 по 18 января в столичную службу «103» поступил в общей сложности 78771 вызов, из них в 23335 случаях жаловались на повышение температуры тела, 2632 пациента подозревали у себя заражение коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

В последние дни, в связи с увеличением общего количества обращений в службу скорой медицинской помощи, в Call-центр городской станции скорой медицинской помощи были привлечены специалисты центральных поликлиник, расположенных в 12 районах столицы, а также налажена система сортировки вызовов.

По словам Махмудовой, теперь жалобы пациента, обратившегося в службу «103», будут выслушаны, и, если его состояние будет оценено как "легкое", прикрепленный персонал направит вызов в семейные поликлиники в своем районе. После этого пациенту будет оказана экстренная медицинская помощь мобильными бригадами поликлиники.

Больных в критическом состоянии обслуживает служба скорой помощи.

"Это улучшит работу службы «103», предоставляя населению быстрые, качественные, а главное, надежные и оперативные медицинские услуги. В январе бригадам скорой помощи также предоставили COVID-боксы с противовирусными препаратами для домашнего лечения людей с диагнозом коронавирус и экспресс-тесты при подозрении на него", - отметила Насиба Махмудова.

Минздрав РУз просит население не паниковать, при появлении признаков коронавируса обращаться к семейным врачам и семейным поликлиникам, а жителей столицы - в специальные COVID-диспансеры в 12 районах Ташкента.

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