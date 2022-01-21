В Ташенте блогер Миразиз Бозоров, обвиняемый в клевете, приговорен к 3 годам ограничения свободы

CentralAsia (UZ) - 21 января 2021 года в Мирабадском районном суде города Ташкента по уголовным делам рассмотрено дело в отношении Миразиза Бозорова.

30-летний блогер обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 139, часть 3 пункт «г» (клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, совершенная после применения административного взыскания за такие же действия, из корыстных или иных низменных побуждений).

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его 3 годам ограничения свободы.

Следствие по делу блогера Миразиза Базарова длилось практически десять месяцев.

Уголовное дело в отношении Миразиза Базарова было возбуждено 28 апреля 2021 года. 29 апреля суд отправил блогера под домашний арест. На суд его доставили из дома.

В начале следствия блогер проходил по делу в качестве потерпевшего, затем его статус был изменен на подозреваемого, а в суд его уже доставили в качестве преступника.

Миразиза Базарова избили вечером 28 марта прошлого года трое неизвестных, у одного из них была бейсбольная бита. Блогера доставили в больницу, там ему диагностировали повреждения внутренних органов, открытый перелом левой ноги и сотрясение мозга.

В тот день Базаров собирался провести очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, но его пришлось отменить – на участников напали несколько десятков неизвестных. До этого блогер выступал за отмену уголовного наказания за гомосексуальность, которое до сих пор существует в Узбекистане. В соцсетях неизвестные распространили слухи, что организованное блогером мероприятие – собрание узбекистанского ЛГБТ-сообщества.

Знакомые Миразиза Базарова и правозащитники говорили, что нападение на блогера связано с его критикой работы властей Узбекистана. В своих постах он критиковал президента Шавката Мирзияева, писал о растущей коррупции, называл экономические реформы и политику главы государства «огромной потерей» и обвинял правительство в «краже денег у людей» во время карантина. Он также призвал бойкотировать президентские выборы, состоявшиеся в октябре прошлого года.