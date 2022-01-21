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Генсек ООН Гутерреш: Cледующий штамм COVID-19 может быть хуже «омикрона»
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег, что следующий вариант COVID-19 может быть хуже «омикрона».

"Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. "Омикрон" — это еще одно предупреждение", — заявил он на заседании Генассамблеи, говоря о приоритетах деятельности международной организации в 2022 году.

Гутерреш добавил, что прекращение распространения вируса во всем мире должно оставаться на повестке в наступившем году.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

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