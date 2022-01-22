В Монголии за сутки не выявлено смертей от COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 656 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 424 тыс. 822.

Из новых случаев 1 тыс. 506 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 тыс. 150 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 444 пациента находится в легком, 6 тыс. 131 — в среднем, 879 — в тяжелом и 93 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии по-прежнему равно 2 тыс. 020.

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