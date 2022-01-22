В Таджикистане выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане зарегистрировано 23 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав страны.

«21 января, в ходе проведения очередного заседания Штаба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан по принятию конкретных мер по профилактике и лечению больных COVID-19, было установлено, что в течение последнего дня в стране было зарегистрировано 23 новых случая заражения граждан этой инфекцией», - отмечается в сообщении.

На сайте отмечается, что в целом, с начала пандемии до сегодняшнего дня в стране зарегистрировано 17 тыс. 118 человек заразившихся COVID-19, из этого количества до указанной даты вылечено 16 тыс. 971 человек (99,3%), скончались 124 человека.

По состоянию на 20 января 2022 года в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человек. В целом необходимо вакцинировать 5 млн 826 тыс. 301 человек.

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