В Узбекистане обновлен антирекорд - 1390 заражений COVID-19 за сутки

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 21 января зафиксировано 1390 новых случаев заражений коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 212 289.

За прошедшие сутки было зафиксировано 4 смерти от коронавируса. Всего летальных исходов от коронавируса за время пандемии - 1536.

Кроме того, было выявлено 289 новых случаев коронавирусной пневмонии.