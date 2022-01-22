В Узбекистане обновлен антирекорд - 1390 заражений COVID-19 за сутки

- Узбекистан, общество
- 11:29, 22 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 21 января зафиксировано 1390 новых случаев заражений коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 212 289.
За прошедшие сутки было зафиксировано 4 смерти от коронавируса. Всего летальных исходов от коронавируса за время пандемии - 1536.
Кроме того, было выявлено 289 новых случаев коронавирусной пневмонии.
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