В Узбекистане директор и главред телеканала Sevimli уволены из-за сериала, который раскритиковала дочь Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане и.о. гендиректора телеканала «Sevimli» Абдувохид Ходжаев и главред Кахрамон Саидалиев лишились работы. Решение приняли во время заседания учредителей телеканала, рассказали в пресс-службе Национальной ассоциации электронных СМИ. Новым гендиректором станет глава НАЭСМИ Жалолиддин Сафоев.

Руководитель Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов стал и.о. председателя Наблюдательного совета Sevimli на общественных началах. Он извинился перед зрителями за сериал Sabria и пообещал внимательнее относиться к выбору контента.

«Вновь назначенный генеральный директор должен нести персональную ответственность не только за сериалы, но также за всю идейно-художественную составляющую медиа-продукции телеканала», - сказал Абдухаликов и добавил, что новому руководству телеканала нужно будет разработать план по недопущению подобных ситуаций.

Ранее дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева жестко раскритиковала сериал «Sabria», в котором демонстрировалась сцена насилия, назвав его «откровенной халтурой» и подчеркнув, что сериалы и фильмы не должны культивировать неравенство между женщинами и мужчинами.