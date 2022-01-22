В Британии власти намерены через суд запретить Би-би-си показ фильма про спецслужбы страны

CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман готовится обратиться в Высокий суд Лондона с требованием запретить показ документального фильма на информационных ресурсах вещательной корпорации Би-би-си, посвященного деятельности сотрудников британских спецслужб за рубежом. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителей обеих сторон.

"Генеральный прокурор начал [юридические] процедуры против Би-би-си с целью получить судебное разрешение на недопуск выхода в эфир предложенного новостного сюжета. Мы не можем давать дальнейшие комментарии на данном этапе. Можем сказать лишь то, что мы не собираемся рассказывать истории, которые не были бы в интересах общества и не соответствовали бы редакционным стандартам и ценностям Би-би-си", - говорится в заявлении корпорации. В свою очередь в офисе Браверман подтвердили, что "против Би-би-си было подано заявление".

По информации The Daily Telegraph, правительство в суде будет доказывать, что выход в эфир готовящегося сюжета представляет "угрозу для жизни" ряда сотрудников британских спецслужб. "Речь идет о действительно серьезном риске. Выпуск программы сильно отразился бы на нашей безопасности, - рассказал изданию источник в кабмине. - Эти люди [сотрудники спецслужб] занимаются очень тяжелой работой в невероятных условиях. Они рискуют своими жизнями. Это не Джеймс Бонд, это реальные люди".

Отмечается, что первое судебное слушание по этому вопросу пройдет на следующей неделе в закрытом режиме. При этом в случае неудовлетворительного для себя исхода корпорация будет иметь возможность оспорить вердикт в Апелляционном суде Англии и Уэльса.

Газета подчеркнула, что правительство Великобритании очень редко обращается к судебным органам для получения запрета на публикацию материалов в СМИ по соображениям национальной безопасности. Одним из наиболее ярких подобных эпизодов за последние десятилетия стала тяжба кабинета премьер-министра Маргарет Тэтчер (1979-1990) в середине 1980-х годов: тогда власти Соединенного Королевства пытались не допустить цитирования в прессе утверждений из мемуаров бывшего высокопоставленного сотрудника службы контрразведки MI-5 Питера Райта, однако в итоге проиграли в суде, который постановил, что в книге не содержались сведения, составляющие гостайну.