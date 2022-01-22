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Генсек ООН осудил авиаудары по Йемену саудовской коалицией

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил авиаудары саудовской коалиции по территории Йемена, приведшие к жертвам среди мирного населения, и призвал привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН осуждает нанесение авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалицией по центру содержания в Саада. <...> Сообщалось о других авиаударах в Йемене, а также о жертвах и раненых среди мирного населения", - отмечается в тексте.

Гутерриш напоминает "всем сторонам, что атаки в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом". Генсек также обратил внимание сторон на наличие у них обязательств "по защите мирного населения от опасностей, возникающих в ходе военных операций". Гутерриш призвал провести оперативное и прозрачное расследование данных ударов для привлечения виновных к ответственности.

ВВС Саудовской Аравии совершили в пятницу налеты на военные и гражданские объекты в городах Йемена, которые находятся под контролем мятежников-хуситов из шиитского движения "Ансар Аллах". Как сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, в результате ракетного удара по главной тюрьме в административном центре провинции Саада погибли свыше 60 человек, еще 150 получили ранения.

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