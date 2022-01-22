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Вице-премьер Бахыт Султанов представит Казахстан в совете ЕЭК

CentralAsia (KZ) -  Представителем Республики Казахстан в совете Евразийской экономической комиссии станет вице-премьер-министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, сообщает ЕЭК.

Соответствующее уведомление поступило в ЕЭК.

Султанов с июня 2016 года является министром торговли и интеграции, с 11 января этого года Султанов занял должность вице-премьера. С августа 2014 года он являлся министром финансов, с сентября 2018 по июнь 2019 также занимал должность акима столицы.

Совет ЕЭК – наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, созданный в результате совместного решения президентов России, Беларуси и Казахстана. Место пребывания – город Москва.

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