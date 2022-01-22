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Токаев подписал первое соглашение в режиме «открытого неба» с США

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении». Об этом сообщается на официальном сайте президента Akorda.

Ранее данный законопроект одобрили в мажилисе.

Соглашение о воздушном сообщении между двумя странами было подписано 30 декабря 2019 года.

«Данное соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченной частотой из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США», - заявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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