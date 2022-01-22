Биткоин обвалился на 9%, опустившись до $35,1 тыс

CentralAsia (CA) - Утром 22 января курс биткоина обновил минимум с 24 июля 2021 года на отметке в $35,1 тыс. По состоянию на 10:50 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $35,4 тыс., за прошедшие сутки она подешевела на 9%. Рыночная капитализация актива опустилась до $674 млрд, объем торгов составляет $35 млрд, по данным CoinGecko.

Цена биткоина начала резко снижаться вечером 20 января после того, как ее курс превысил $43,5 тыс. С исторического максимума в $69 тыс., который был установлен 10 ноября, криптовалюта подешевела на 48%.

Снижение рынка криптовалют могло начаться после снижения индекса S&P 500, который по результатам торговой сессии 20 января опустился на 1%, а 21 января продолжил снижение на 2%. Ранее аналитическая компания Arcane Research сообщила, что корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 достигла рекордной отметки с октября 2020 года.

Крупнейшие по капитализации альткоины резко подешевели за прошедшие сутки. Цена Ethereum снизилась на 14%, до $2,4 тыс., курс Binance Coin упал на 14%, до $353. Из топ-10 криптовалют сильнее других пострадала Luna — она потеряла 27% от цены и торгуется на уровне в $57.