Премьер-министр Казахстана поручил ускорить работу по возмещению ущерба бизнесу

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ускорить работу по возмещению ущерба предпринимателям, передает пресс-служба главы правительства РК.

Алихан Смаилов провел совещание в цифровом офисе правительства с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по реализации поручений, данных Президентом Касым-Жомартом Токаевым с начала этого года.

В ходе беспорядков в стране пострадал 351 объект недвижимости, по которым требуется проведение ремонтно-восстановительных работ. Из них 45 зданий государственных органов и 306 коммерческих объектов в 8 регионах. Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

Предварительный ущерб бизнесу составил 98,1 миллиарда тенге., из них на долю Алматы приходится 97 процентов.

Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами регионов в установленный срок завершить работу по техническо-экспертному обследованию пострадавших зданий и оценке стоимости ремонтных работ с последующим внесением необходимой документации в Министерство финансов.

Правительственной комиссии по оценке ущерба от беспорядков совместно с местными исполнительными органами дано поручение оперативно завершить оценку ущерба и направить в Министерство национальной экономики перечень пострадавших субъектов бизнеса и размер понесенного ими ущерба.

"Правительство готово еженедельно проводить необходимую процедуру по выделению средств для оперативного оказания помощи пострадавшим предпринимателям", - сказал Смаилов.

Глава правительства подчеркнул важность недопущения роста стоимости угля, поручив проработать данный вопрос с угледобывающими компаниями, а также провести анализ во избежание необоснованного повышения тарифов на перевозку угля.

"У некоторых компаний завышен тариф на услуги подъездных путей и тупиков, которые необходимо пересмотреть", - заключил Смаилов.

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