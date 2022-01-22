В России впервые за сутки выявили более 57 тыс. случаев COVID-19
- Азия и мир, общество
- 16:22, 22 января 2022
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CentralAsia (CA) - В России за сутки выявили 57 212 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб. Это рекордный показатель числа заболевших за сутки в России за всю пандемию.
Всего за сутки госпитализировали 9 902 человека, что на 8,4% больше по сравнению с показателем от 21 января.
Также за последние сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 25 525 человек, еще 681 человек умер.
Первые случаи «омикрона» в России были зафиксированы 6 декабря. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, выявлено 1831 случай «омикрона».
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