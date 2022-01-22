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В Казахстане заведено 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств и насилия

CentralAsia (KZ) -  Правоохранительные органы Казахстана завели 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на совещании с руководителями госорганов, которое провел в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщили в пресс-службе президента Казахстана, Тургумбаев доложил главе государства о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в регионах страны. "Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным МВД страны, всего по фактам преступлений в отношении представителей власти, а также по фактам хулиганства, нападений на здания госорганов и иных правонарушений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам.

Отмечено, что председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев сообщил о мерах, которые были предприняты для нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем.

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