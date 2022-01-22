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США доставили на Украину вооружение

CentralAsia (CA) -  На Украину поступила первая часть военной помощи США, сообщает американское посольство в Киеве.

"Первая из нескольких партий пакета помощи для обеспечения безопасности, недавно одобренной президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", - говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

"Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн - прим. ред.) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта", - сообщают американские дипломаты, не уточняя, что именно США поставили Киеву.

"Эта помощь, а также помощь в области обеспечения безопасности на более чем 2,7 млрд долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - говорится в сообщении.

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