США доставили на Украину вооружение

CentralAsia (CA) - На Украину поступила первая часть военной помощи США, сообщает американское посольство в Киеве.

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту [1/2] pic.twitter.com/6TEDKIjOFP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

"Первая из нескольких партий пакета помощи для обеспечения безопасности, недавно одобренной президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев", - говорится в сообщении посольства в "Твиттере".

"Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн - прим. ред.) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта", - сообщают американские дипломаты, не уточняя, что именно США поставили Киеву.

"Эта помощь, а также помощь в области обеспечения безопасности на более чем 2,7 млрд долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - говорится в сообщении.