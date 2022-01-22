В Бельгии и Ирландии смягчают ограничения по коронавирусу
- Азия и мир, общество
- 17:39, 22 января 2022
- Просмотров: 168
CentralAsia (CA) - На фоне рекордного роста числа инфицированных в мире Бельгия намерена смягчить некоторые ограничения. В Брюсселе заявили что данный шаг обусловлен высокой степенью вакцинации населения, передает Euronews.
С субботы почти все ковидные ограничения отменяет Ирландия. Несколько правил останутся в силе: самоизоляция после положительного результата теста на коронавирус и масочный режим. Для поездок по-прежнему необходимы вакцинные паспорта.
Дания стала одной из стран, где приживается новый подтип омикрона BA.2 . По предварительным данным, он распространяется с еще более высокой скоростью, но особого беспокойства пока не вызывает.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.