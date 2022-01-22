Талибан проведет переговоры с представителями ряда стран в Норвегии

CentralAsia (CA) - Делегация движения "Талибан" по приглашению МИД Норвегии отправилась в Осло, где состоятся консультации с участием представителей ряда стран, а также различных афганских общественно-политических сил. Об этом сообщил 22 января назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в Twitter.

Senior IEA delegation led by the FM H.E Mawlawi Amir Khan Muttaqi left for Norway in a special flight of the said country where talks will be held with representatives of various countries & a number of Afghans about humanitarian aid, political, educational & economic issues. pic.twitter.com/YHoLEuM0t0 — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) January 22, 2022

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки вылетела специальным рейсом в Норвегию <...>, где состоятся переговоры с представителями различных стран и рядом афганцев по поводу гуманитарной помощи, а также по политическим, образовательным и экономическим вопросам", - отметил представитель талибов.

В пятницу МИД Норвегии проинформировал о приглашении делегации движения "Талибан" в Осло для участия с 23 по 25 января в консультациях с представителями "норвежских властей, международного сообщества и с афганцами из различных областей гражданского общества". В то же время глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что предстоящие встречи не будут означать признание сформированного талибами временного правительства Афганистана.

По информации афганского телеканала 1TV в переговорах примут участие экс-депутат Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) от провинции Пактия и руководитель Движения за национальную солидарность Афганистана Саид Исхак Гилани, бывший член Волеси джирги от Кабула Джафар Махдави, а также видная афганская журналистка и правозащитница Махбуба Сирадж.