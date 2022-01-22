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При взрыве в Афганистане погибли 6 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пострадали в результате взрыва в городе Герат на западе Афганистана, передает РИА Новости.

По словам главврача центральной городской больницы Мохаммада Ареф Джалали, взрыв произошел в районе Хаджи Аббас. Один из очевидцев сообщил, что взорвалось транспортное средство, среди пассажиров были женщины и дети.

Ранее в приграничном между провинциями Джаузджан и Фарьяб районе Тагаб-и-Андхой произошло боестолкновение между двумя группами боевиков террористического движения "Талибан" .

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