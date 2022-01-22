экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Великобритания предложила Украине и Польше тройственный союз

CentralAsia (CA) -  Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. Соответствующую инициативу разместил Совет по геостратегии Британии в Twitter.

В посте Совет по геостратегии прикрепил карту, объясняя геостратегическое назначение нового формирования. Территории трех стран соединены стрелками, по разным сторонам обозначены военные объекты Лондона в Европе. Также на карте показаны страны-члены НАТО. Россия и Белоруссия обозначены на карте как враждебные территории.

Глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Лондон развивает новые трехсторонние связи с Варшавой и Киевом. Она отметила, что Британия вместе с союзниками будет продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации.

Ранее Минобороны Британии решило направить сотни военных в соседствующие с Украиной страны-члены НАТО в качестве «сдерживающего фактора» для России. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В министерстве обсуждают возможность направить в указанные страны сотни военных для укрепления своих миссий в Восточной Европе в кратчайшие сроки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Великобритания предложила Украине и Польше тройственный союз
  • Премьер-министр Казахстана поручил ускорить работу по возмещению ущерба бизнесу
  • В Узбекистане обновлен антирекорд - 1390 заражений COVID-19 за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com