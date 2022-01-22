В Узбекистане намерены отменить штраф за ношение культовых одеяний в общественных местах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируют отменить штраф за ношение культовых одеяний в общественных местах. Об этом на своей странице сообщил депутат Расул Кушербаев.

Предложение было озвучено в ходе заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, на котором обсуждался проект Кодекса об административной ответственности РУз в новой редакции.

В настоящее время согласно статье 184-1 Кодекса об административной ответственности, появление граждан Узбекистана в общественных местах в культовых одеяниях влечет наложение штрафа от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 350 тысяч сумов до 2 млн 700 тысяч сумов - $124 и $250 ) или административный арест до 15 суток.

Если проект кодекса будет одобрен и вступит в силу, то статья 184-1 будет исключена из документа.

В июле 2021 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон «О свободе совести и религиозных организациях». Тогда в Узбекистане отменили запрет на ношение культовых одеяний в общественных местах, но административное наказание осталось в силе.