За сутки в Монголии выявили 2 766 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 766 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 427 тыс. 510.

Из новых случаев 1 тыс. 633 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 тыс. 133 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 661 пациента находится в легком, 6 тыс. 292 — в среднем, 889 — в тяжелом и 93 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умер 1 человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 021.

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