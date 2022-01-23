Алия Назарбаева восстановила аккаунты в соцсетях

CentralAsia (KZ) - Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия восстановила аккаунт в Instagram.

На ее странице появились такие мысли: «Вспоминай Бога, когда тебе хорошо и он вспомнит тебя тогда, когда тебе будет плохо».

«Не переживайте, когда кто-то отворачивается от вас. В жизни все случается к лучшему. Жизнь мудрее, она просто иногда избавляет нас от ненужного», — следует из опубликованной записи.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты за смену режима, увеличение зарплат и снижение цен. Также в республике проходили беспорядки, в ходе которых люди сбросили памятник Назарбаеву.

13 января его дочь сообщила в Instagram, что тяжело переживает события в Казахстане. Она отметила, что получает слова поддержки в отношении своего отца. После широкого освещения публикации Алия закрыла свою страницу, отключила комментарии, отмечал Orda.kz. Затем она удалила аккаунты в Instagram и Facebook.

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