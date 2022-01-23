Джефф Безос вложил $3 млрд в стартап по клеточному омоложению

CentralAsia (CA) - Основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в стартап Altos Labs, который займется программой клеточного омоложения, $3 млрд. Об этом пишет The Sunday Time.

Стартап будет разрабатывать биологическую технологию по восстановлению здоровья клеток, их устойчивости к болезным, травмам и даже инвалидности.

Институты науки будут заниматься исследованиями, а Институт медицины — разработкой лекарства. Они расположатся в Сан-Франциско и Сан-Диего, а также в британском Кембридже. Также компания планирует сотрудничать с Японией.

В совет директоров Altos Labs вошли лауреаты Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудна (2020, генная инженерия) и Франсес Арнольд (2018, применение энзимов). Сопредседателями совета стали Рик Клаузнер, Ханс Бишоп. Среди них также главный научный сотрудник и президент по исследованиям и разработкам британской фармацевтической компании GSK Хэл Бэррон. Он перейдет в стартап с 1 августа.

Об инвестициях Безоса в стартап Altos Labs в сентябре писал Buisiness Insider. Однако факт вложения и сумма не уточнялись. Компания нанимала ученых на зарплату в $1 млн. По данным MIT Tech Review, стартап будет использовать технологию перепрограммирования. При ней в клетку добавляются белки, которые пытаются вернуть ее в состояние, подобное стволовой клетке.