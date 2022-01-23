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В Казахстане за сутки выявили 14 012 заболевших коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки (22 января) в Казахстане зарегистрировано 14 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 146 341 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

12 человек умерли от коронавируса в Казахстане за сутки

В то же время в Казахстане 3 657 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за стуки.

Всего в стране с начала пандемии выздоровело 988 408 человек от COVID-19.

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Коронавирус в Казахстане
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