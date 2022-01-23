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Эрдоган заявил о планах по встрече «три плюс три» для восстановления мира на Кавказе

CentralAsia (CA) -  Турция планирует провести встречу в формате «три плюс три», сказал президент Реджеп Эрдоган, передает Anadolu со ссылкой на заявление его Управления по коммуникациям.

Идею с целью восстановить мир и стабильность на Кавказе поддержал и президент Ирана Ибрагим Рейси, с которым говорил Эрдоган.

Первое заседание Консультативной региональной платформы «три плюс три» прошло в Москве 10 декабря 2021 года, сообщал российский МИД на сайте. От России на ней был заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, от Азербайждана — Халаф Алы Халафов. Из Армении приезжал Ваге Геворкян, из Турции — Седат Онал. Иран представлял гендиректор МИД Алирез Хагигиан. Представители Грузии отказались от участия.

На заседании стороны обсудили развитие регионального сотрудничества в плане повышения доверия, взаимодействия в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, а также противостояние общим вызовам и угрозам.

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