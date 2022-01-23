В Индии родился ребенок с 4 ногами и 4 руками (фото, видео)

CentralAsia (CA) - В индийской больнице Садар 17 января родился необычный ребенок: у него четыре руки и четыре ноги. Местные жители считают младенца — воплощением бога Вишну, который обычно изображается многоруким.

Отмечается, что роды прошли путем кесарева сечения, но пол малыша не разглашается. При этом медики считают, что аномалия связана не с божественным происхождением, а осложнениями во время беременности. Так как в Индии на фоне высокого уровня загрязнения воздуха, почвы и воды промышленными отходами нередко наблюдается рождение мутировавших детей и животных.

Сейчас мать чудо-ребенка принимает поздравления, а сам малыш обрел множество почитателей: в больницу стекаются люди, считающие его воплощением божества. Они приносят семье щедрые подношения.