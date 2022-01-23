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В Узбекистане за сутки выявили 1478 новых случаев коронавируса и 296 пневмонии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В субботу , 22 января, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 213 767. В течение прошедших суток зафиксированы 1478 новых случаев, сообщает Минздрав.

Также у 296 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1540 летальных исходов).

По данным Минздрава, за день выздоровели 1126 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 203275).

На лечении находятся 8952 больных COVID-19.

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