В Узбекистане за сутки выявили 1478 новых случаев коронавируса и 296 пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:50, 23 января 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - В субботу , 22 января, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 213 767. В течение прошедших суток зафиксированы 1478 новых случаев, сообщает Минздрав.
Также у 296 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 4 больных от COVID-19 (всего 1540 летальных исходов).
По данным Минздрава, за день выздоровели 1126 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 203275).
На лечении находятся 8952 больных COVID-19.
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