Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН в размере $18 млн

CentralAsia (CA) - Правительство Южной Кореи оплатило долг Ирана по взносам в ООН из замороженных активов страны, ранее из-за неуплаты Тегеран был лишен права голоса в Генеральной ассамблее организации. Об этом говорится на сайте Министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

«Право Ирана голосовать на Генеральной ассамблее, как ожидается, будет немедленно восстановлено после оплаты», — сказано в сообщении ведомства.

Тегеран сам обратился к Сеулу с соответствующей просьбой, объем перечисленных средств составил $18 млн. Деньги изъяли из иранских активов после консультаций с рядом ведомств, в том числе — с секретариатом ООН и Министерством финансов США.

В Yonhap отметили, что всего в Южной Корее заморожено более $7 млрд иранских денег, которые находятся в двух банках — Woori Bank и Industrial Bank of Korea. Заморозка активов произошла в 2018 году, когда США ввели против Тегерана экономические санкции.

Иран лишили голоса из-за долгов в середине января, вместе с ним права на участие в голосовании Генассамблеи ООН потеряли еще семь стран: Судан, Гвинея, Конго, Антигуа и Барбуда, Папуа — Новая Гвинея, Венесуэла и Вануату. Как гласит устав ООН, право голоса члена организации приостанавливается в случае, если объем задолженности равен или превышает сумму взносов, которые было необходимо заплатить за последние два года.

В прошлом году Иран уже терял право голоса в ООН из-за невыплаченного долга по взносам. Тогда задолженность Тегерана составила $16,2 млн. Yonhap указывает, что для выплаты задолженности перед ООН в 2021 году Иран также обращался к властям Южной Кореи.