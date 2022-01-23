За сутки в России выявили рекордные 63 205 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зарегистрировали 63 205 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба РФ.

Это максимум с начала распространения вируса в России, предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — 57 212 случаев.

Всего выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 679 граждан РФ. За все время пандемии от COVID-19 скончались 326 112 россиян.