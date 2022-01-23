экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в России выявили рекордные 63 205 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировали 63 205 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба РФ.

Это максимум с начала распространения вируса в России, предыдущий рекорд был зафиксирован накануне — 57 212 случаев.

Всего выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 679 граждан РФ. За все время пандемии от COVID-19 скончались 326 112 россиян.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • США доставили на Украину вооружение
  • Алия Назарбаева восстановила аккаунты в соцсетях
  • Эрдоган заявил о планах по встрече «три плюс три» для восстановления мира на Кавказе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com