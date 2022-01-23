В некоторых городах Европы прошли протесты против санитарных ограничений

CentralAsia (CA) - В ряде крупных европейских городов 22 января прошли акции протеста против санитарных ограничений и принудительной вакцинации от коронавируса, сообщил Еuronews.

Особенно крупная демонстрация состоялась в Стокгольме, где собрались тысячи противников действующего в Швеции режима санитарных пропусков. По оценкам полиции, не менее 4 тысяч человек прошли шествием по центру столицы. Они обвиняют власти в проведении антидемократической политики и в нарушении фундаментальных гражданских прав.

Такие акции протеста проходят на фоне дальнейшего распространения штаммов омикрон и дельта в Европе. Высокие показатели заболеваемости регистрируют в России: к субботе выявили ещё 57 тыс. новых случаев заражения — это максимальное значение с начала пандемии.

В Испании заболеваемость в разы выше. В правительстве заявляли, что пик шестой волны COVID уже пройден, но новые данные это не подтверждают: у субботе зарегистрированы ещё более 140 тыс. инфицированных.

Министр по вопросам социального обеспечения Хосе Луис Эскрива обращает внимание на то, какую нагрузку это создаёт для делового сектора и социальных служб. Согласно его данным, на следующей неделе около 2 млн жителей Испании будут вынуждены взять больничные из-за заражения коронавирусом.