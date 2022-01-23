экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана

CentralAsia (CA) -  ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана и якобы перевозившее правящим на севере Йемена повстанцам из движения "Ансар Аллах" (хуситам) удобрения, которые можно использовать при изготовлении взрывчатых веществ, сообщает пятый флот ВМС США.

Отмечается, что судно, отправившееся из Ирана, следовало по пути, который "традиционно используется для поставок оружия йеменским хуситам". Оно было перехвачено в Оманском заливе.

"В результате проверки гражданства судна, проведения досмотра американские силы обнаружили 40 тонн мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, которое также используется для производства взрывчатых веществ", - следует из заявления американского пятого флота, размещенном в Twitter.

Ранее ВМС США заявили, что Центральное командование, пятый флот ВМС США совместно с коалиционными военно-морскими силами (CMF) изъяли рекордное количество нелегальных грузов в результате морского патрулирования в 2021 году региона Персидского залива.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Эрдоган заявил о планах по встрече «три плюс три» для восстановления мира на Кавказе
  • Алия Назарбаева восстановила аккаунты в соцсетях
  • Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН в размере $18 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com