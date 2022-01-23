Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил бездомных

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу вечером посетил бездомных в порту Пирей, поговорил с ними о проблемах и пообещал помочь с вакцинацией, сообщила пресс-служба главы правительства.

"Мицотакис говорил с бездомными обо всем, что их беспокоит и что они хотят решить. Со своей стороны они поблагодарили премьер-министра за то, что генеральный секретарь по социальной солидарности и борьбе с бедностью Йоргос Стаматис постоянно рядом с ними. "Здесь мы семья, господин председатель", - сказал премьер-министру один из живущих в этом месте, имея в виду, что здесь есть люди из разных уголков страны, от Дзумерки (горы на севере страны) до Кефалонии, и между ними есть солидарность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мицотакис поблагодарил членов Красного Креста и других организаций, которые раздавали горячее питание, одеяла и предлагали свои добрые услуги, а также врачей из организации "Врачи мира", которые находятся рядом с бездомными, предлагая медикаменты и медицинскую помощь.

"Они также обсудили процесс вакцинации с премьер-министром, который пообещал провести немедленную встречу с отделом вакцинации и главным эпидемиологом Сотирисом Циодрасом для тех, кто еще не был вакцинирован", - сообщила пресс-служба.

Правительство выступило с рядом инициатив для бездомных. Национальная стратегия в отношении бездомных направлена на ликвидацию бездомности к 2025-2026 годах, сейчас по всей стране начинается регистрация в реестре бездомных.